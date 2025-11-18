پخش زنده
امروز: -
توسعه شبکه فیبرنوری از اولویتهای اصلی مخابرات است و این طرحها در راستای تحقق اهداف تحول دیجیتال و افزایش رضایت مشترکان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با تکمیل عملیات توسعه شبکه فیبرنوری در بخشهای جدیدی از منطقه دو شهر بجنورد، محدوده خیابان بهار تا میدان خرمشهر، میدان خرمشهر تا چهارراه دفاع مقدس وابتدای خیابان حسینی معصوم تحت پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTH) قرار گرفت.
این پروژه با هدف ارتقای کیفیت، سرعت و پایداری خدمات ارتباطی و در راستای گسترش فناوریهای نوین مخابراتی اجرا شده است.
اجرای مسیرهای جدید فیبرنوری موجب افزایش ظرفیت انتقال داده و فراهم شدن امکان ارائه سرویسهای پرسرعتتر به مشترکان خانگی و تجاری در محدوده خیابان بهار واقع در خیابان امام خمینی شرقی تا میدان خرمشهر و میدان خرمشهر تا محدوده چهارراه دفاع مقدس و ابتدای حاشیه ضلع غربی خیابان حسینی معصوم شده است.
وی افزود: متقاضیان مناطق مورد اشاره میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه مخابرات من مراجعه و یا با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرند.