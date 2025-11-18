پخش زنده
برنامههای «کتاب فرهنگ»، با نگاهی طنزآمیز به دنیای کتاب و کتاب خوانی، «سرزمین من»، با مرور رویدادهای تاریخی و فرهنگی و «ققنوس»، با بررسی روایتشناسی و حضور نویسندگان در هفته کتاب، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «کتاب فرهنگ»، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، با نگاهی شوخطبعانه و ادبی به دنیای کتاب، شاعران و طنزپردازان ایرانی پخش میشود.
در این برنامه، مهدی فرجاللهی بهعنوان کارشناس مجری حضور دارد و درباره نسبت طنز با مطالعه و ذوق ادبی با کارشناسان گفتوگو میکند.
بخش تعاملی برنامه نیز با پرسش خلاقانهای همراه است و از شنوندگان دعوت میشود این مصرع از وحشی بافقی را که «کتاب عشق بر طاق بلند است…» بهصورت طنزآمیز کامل کنند.
در بخش محتوایی، استاد اکبر کتابدار در گفتوگویی به ظرافتها و شیرینیهای گفتار سعدی در بوستان، باب سوم میپردازد.
از دیگر بخشهای برنامه میتوان به «جر آید» که مرور تازهترین خبرهای حوزهی طنز و کتاب است، گزیده آثار هنرجویان کارگاه کاریکلماتور، میکروفون داغ» با موضوع گفتوگو با مهدی خلیلینیا (کتابدار) اشاره کرد، همچنین خوانش کاریکلماتورها و معرفی تازههای کتاب طنز، به همراه پخش نمایش رادیویی طنز با عنوان «بانو خوانا کتابگیر» و ارتباط با اداره کل ارشاد استانها درباره برنامههای هفتهی کتاب از محورهای دیگری است که به آن پرداخته میشود.
«کتاب فرهنگ»، به تهیه کنندگی فاطمه ترسا. گویندگی فاطمه حقیقتناصری و بازیگری سارا عرب پوریان، از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ ساعت ۱۸ پخش میشود.
مجله رادیویی «سرزمین من»، با بخشهای متنوع تاریخی، فرهنگی و تحلیلی از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود.
در بخش «یادها و یادگارها»، رضا مختاریاصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به مرور رخدادهای مهم این روز در تقویم تاریخ ایران میپردازد.
در ادامه، در بخش «آنسوی تاریخ»، محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، تازهترین تحولات منطقه را بررسی میکند.
در گفتوگوی دیگر برنامه، دکتر جلال زایی استاد دانشگاه و پژوهشگر میراث فرهنگی، به معرفی شهر تاریخی بمپور و ارزشهای تمدنی آن خواهد پرداخت.
همچنین دکتر علی پری طهرابند پژوهشگر تاریخ، دربارهی کتاب و کتابخوانی در ایران باستان گفتوگو میکند و در بخش «دانش و نوآوری»، یاسین سعیدی، مسئول برگزاری رویداد فناورانه دانشآموزی دانوا از تجربههای علمی نسل جوان میگوید.
در بخش پایانی، حجتالاسلام کشوری استاد حوزه و دانشگاه، به سیره تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س) میپردازد.
«سرزمین من»، به نوبسندگی و سردبیری و تهیه کنندگی محمدرضا حاجحیدری، گویندگی احسان همتی و هماهنگی سهیلا رضایی، ساعت ۱۳ تا ۱۴، روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
برنامه ادبی «ققنوس»، با محور گفتوگوهایی درباره روایت، نظریه و ادبیات معاصر ایران،پخش می شود.
در گفتوگوی نخست، ابوالفضل حری، نویسنده و منتقد ادبی، درباره اثر خود با محور روایتشناسی در ادبیات داستانی ایران سخن میگوید و توضیح میدهد که چگونه کتابش با تمرکز بر روایتشناسی، پاسخی به فقر نظری موجود در ادبیات داستانی ایران است.
در گفتوگوی دوم، محمدرضا شمس، نویسنده کتاب کودک و نوجوان، از حضور ۳۰ نویسنده و شاعر در مراکز کانون پرورش فکری تهران به مناسبت هفته کتاب خبر میدهد و دربارهی اهمیت پیوند نویسندگان با نسل تازه سخن میگوید.
از کوچههای کودکی و ایرانی بخوانیم از دیگر بخشهای این برنامه است که ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی ونوبسندگی معصومه علوی نکو روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.