نتایج نظر سنجی از ۹۴ هزار نفر از اعضای ارتش انگلیس فاش کرد ۶۷ درصد از نظامیان زن در ارتش این کشور در یک سال اخیر قربانی تعدی و آزار جنسی همکاران و فرماندهانشان شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جیسلی ۱۹ ساله یکی از زنان عضو ارتش سلطنتی انگلیس بود که فاش شد بارها هدف تعرض جنسی فرمانده اش قرار گرفته و برای رهایی از این شرایط در محوطه پادگان لارک هیل، با خودکشی به زندگی خود پایان داد.
بحران اخلاقی در ارتش انگلیس و فشار افکار عمومی مجلس انگلیس را به واکنش واداشت و فرماندهان ارتش انگلیس به کمیته دفاعی مجلس فراخوانده شدند.
دریادار بنیامین جانکی فرمانده سابق نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در این کمیته گفت: ما دفتری ویژه برای رسیدگی به شکایت نظامیان زن تاسیس کردیم تا گزارش رفتارهای نامناسب پیگیری شود.
وی افزود: شکایتهای زیادی به این دفتر رسیده و نتیجه رسیدگیها این شد که شمار زیادی از افسران متخلف را برکنار کردیم.
قابل تامل اینکه دریادار بنیامین جانکی چند ماه بعد از این نشست و پس از افشای رسوایی اخلاقی داشتن رابطه نامشروع با یک افسر جوان زن تحت امرش برکنار شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده ۱۲ درصد از اعضای ارتش ۱۴۰ هزار نفری انگلیس را زنان تشکیل میدهند، اما یک پنجم آنان گفتهاند قربانی امیال جنسی افسران و فرماندهانشان شدهاند، شرایطی که انگیزه عضویت زنان در ارتش انگلیس را به شدت کاهش داده است.