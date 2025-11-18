

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری دیدار نیمه نهایی و فینال هفته نخست رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) در جزیره کیش چهره تیم‌ها و نفرات برتر این مسابقات مشخص شدند.

در بخش مردان و در فینال این مسابقات تیم امیرعلی بنده نژاد - عرفان جوینده با نتایج مشابه ۶ بر یک از سد زوج مسعود شعبانلو - سید مرتضی حسینی عبور کردند تا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند، تیم‌های فربد فتاح - سالار ریاحی و سامی داوطلب - هویار ملک محمدی نیز به مقام سومی رضایت دادند.

در بخش زنان نیز زوج نازنین انواری - ساره هژبر با نتیجه ۲ بر یک از سد تیم عسل فرحبدنیا - یاسمن حیدری عبور کرد تا با کسب این نتیجه تکلیف تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان مشخص شود. در پایان این رقابت‌ها نیز تیم‌های نیلوفر فرج زاده - فوژان حقگو حقیقی و مارال چهارده چریکی - نیکی ثابتی در جایگاه سوم مشترک ایستادند.

هفته نخست این مسابقات در شرایطی به پایان رسید که از امروز هفته دوم مسابقات بین المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) آغاز می‌شود. در پایان این رویداد بین‌المللی ۲ هفته‌ای که با عنوان پرشین‌گلف در تقویم جهانی ثبت شده، شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رده بندی جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را خواهند داشت.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند. میلاد کی‌مرام نیز مسوولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد و با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت دارد.