سه گروه شکارچی متخلف در مناطق تنگ چوگان و سرمشهد کازرون شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، سه گروه شکارچی متخلف را در مناطق تنگ چوگان و سرمشهد شناسایی و دستگیر کردند.

محمدامین بیرامی افزود: از این شکارچیان، لاشه ۱۵ فرد تشی و چند قلاده سگ شکاری کشف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون بیان کرد: برخورد با متخلفان محیط زیستی در این شهرستان به طور قاطع در دستور کار این سازمان قرار دارد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.