نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش جدی مهاجرت معلمان از خوزستان بر لزوم پرداخت حقوق ویژه برای ایجاد انگیزه ماندگاری معلمان در شرایط نامساعد آب و هوایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر دوشنبه‌شب در ویژه برنامه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش خوزستان بر ضرورت جبران کمبود‌های جدی در فضا‌های آموزشی، نیروی متخصص و محتوای درسی بومی به عنوان ارکان اصلی ارتقای کیفیت آموزش، تاکید کرد.

وی همچنین به تشریح چالش‌های عمده نظام آموزشی استان خوزستان پرداخت و افزود: آسیب‌شناسی و تصمیم‌گیری ساختاری برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید انجام شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پدیده مهاجرت معلمان از خوزستان به عنوان یک چالش جدی، گفت: دلیل اصلی مهاجرت‌ها نبود تمایز در حقوق و مزایا است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نیرویی که در منطقه‌ای با آب و هوای نامساعد تدریس می‌کند، به استان‌هایی مانند تبریز یا تهران منتقل شود، نه تنها از حقوقش کم نمی‌شود، بلکه ممکن است مزایای بهتری نیز دریافت کند، دیگر دلیلی برای ماندن ندارد.

امیر همچنین خواستار تصمیم‌گیری ساختاری از سوی دولت شد و گفت: در استان‌های بد آب و هوا باید شرایط ویژه‌ای برای پرداخت حقوق در نظر گرفته شود؛ معلمی که در منطقه گرمسیر خدمت می‌کند، باید تفاوت ویژه‌ای در حقوقش باشد تا انگیزه ماندن پیدا کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی خوزستان، گفت: هر ساله تعداد دانش‌آموزان بیشتر می‌شود و به مدارس بیشتری نیاز داریم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: اکنون علاوه بر نیاز به احداث مدارس جدید، بازسازی و تقویت مدارس موجود نیز ضروری است.

وی برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، مدلی مبتنی بر چهار محور کلیدی ترسیم کرد و گفت: اگر مدیریت قوی باشد، می‌تواند به راحتی بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرد.

امیر تصریح کرد: فضای آموزشی باید در حد و اندازه ظرفیت و استعداد دانش‌آموزان باشد و نیروی آموزشی قوی نیز در مدارس وجود داشته باشند.

وی همچنین به محتوای آموزشی کاربردی و بومی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کتاب‌های زیاد درسی یکجا در ذهن دانش‌آموزان نمی‌گنجد و باید از کتب درسی علمی‌تر، کاربردی‌تر و بومی‌تر استفاده شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به مشکل کمبود نیروی متخصص در مدارس، به‌ویژه در مقطع متوسطه دوم و مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کلاس‌ها بخصوص در مناطق کم‌برخوردار یا روستایی، از نیروی متخصص استفاده نمی‌شود.

وی افزود: در برخی مدارس برای دبیر شیمی از نیروی ابتدایی استفاده شده تا کلاس‌های معوق جبران شود؛ این تنها یکی از دلایلی است که قدرت رقابت دانش‌آموزان ما را در امتحانات نهایی و کنکور نسبت به بسیاری از استان‌ها پایین می‌آورد.

امیر اظهار کرد: در ۲ سال گذشته رتبه علمی استان نیم درصد افزایش پیدا کرده که این یک نوید است که اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.