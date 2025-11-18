نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش، خوزستان باید در تامین امکانات آموزشی توسط دولت به صورت ویژه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده دوشنبه شب در ویژه برنامه‌ای با محوریت مشکلات و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: ابتدا از دانش‌آموزان و معلمان به نیابت همکارانم و تمام مسئولین استان عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم آنگونه که انتظار می‌رفت تا به امروز پیگیری خود را برای رفع مشکلات آموزش و پرورش استان به نتیجه مطلوبی برسانیم.

وی به مشکلات ساختاری در سیستم آموزشی استان اشاره کرد و افزود: تا امروز ما شاهد تعطیلی مدارس در دوره ابتدایی و متوسطه اول بودیم و در ۲ ماه از سال تحصیلی تاکنون نیز، حدود یک ماه تعطیل داشتیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود فضای آموزشی، گفت: ما ناچاریم از فضای آموزشی خود در ۲ نوبت استفاده کنیم در حالی که در هوای گرم خوزستان، نوبت بعدازظهر خروجی چندان مثبتی ندارد.

وی تصریح کرد: همچنین در زمینه افت تحصیلی، سال گذشته خوزستان با ۲۹ روز تعطیلی مواجه شد که این تعطیلات در نتایج آزمون‌ها تاثیر منفی دارد.

موسوی زاده به مساله نقل و انتقالات گسترده معلمان اشاره کرد و گفت: اگر یک نفر متقاضی ورود به استان داریم، در برابر آن ۵۰۰ نفر متقاضی خروج از استان است.

وی بیان کرد: با این شرایط بجای اینکه مدیرکل آموزش و پرورش و روسای شهرستان‌ها به فکر برنامه‌ریزی برای آموزش باشند، چهار ماه تمام درگیر نقل و انتقالات هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی شرایط آب و هوایی را یکی از عوامل اصلی تعطیلی مدارس عنوان کرد و گفت: شرایط ناسالم جوی که امسال به اوج خود رسیده، باعث تعطیلی‌های مکرر شده و این لطف الهی بود که ۲ روز گذشته مقداری باران بارید و تاحدودی هوا تصفیه شد ولی با این وجود آلودگی همچنان وجود دارد.

وی در مقایسه خوزستان با استان یزد به عنوان رتبه یک کشور به بی‌عدالتی موجود در سیستم آموزشی اشاره کرد و گفت: در استان یزد تمام مدارس در نوبت صبح تشکیل می‌شود و معلمان تنها در یک نوبت تدریس می‌کنند، اما در خوزستان در ۲ نوبت با وجود شرایط سخت آب و هوایی، فعال است.

موسوی‌زاده گفت: دانش‌آموزان در استان‌های دیگر شاید در طول سال، ۲ روز بیشتر تعطیلی نداشته باشند که قطعا از کیفیت آموزشی بهتری نسبت به دانش‌آموزان ما برخوردار هستند.

وی خاطرنشان کرد: امسال پروژه‌های متعددی در حوزه آموزش و پرورش داشتیم که قرار بود تا مهرماه افتتاح و تحویل داده شود، اما تا به امروز تحویل نشده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: صحبت ما با دولت و مجلس و وزارتخانه این است که استان خوزستان را در امکانات، ویژه ببینید و این موضوع را به گوش رئیس‌جمهور وزیران دولت و رئیس مجلس نیز رسانده‌ایم.

وی با اشاره به معضل کمبود نیروی انسانی گفت: ساختار اساسا به گونه‌ای است که استان به تنهایی نمی‌تواند به طور مستقل نیروی انسانی جذب کند؛ وزارت آموزش و پرورش باید سهمیه‌ها را اضافه و به خوزستان تخصیص دهد.

عدم تناسب مزایای حقوقی با شرایط سخت

موسوی زاده با اشاره به ناعادلانه بودن سیستم پرداخت‌ها افزود: با این شرایط بد جوی، مقایسه همکاران فرهنگی ما با معلمان استان‌هایی نظیر یزد و اصفهان مقایسه درستی نیست؛ چطور می‌توان مدیر مدرسه‌ای با ۷۰۰ دانش‌آموز را با مدیر مدرسه‌ای که یکصد دانش‌آموز دارد، یکسان دید.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی خوزستان گفت: اگرچه جامعه خیرین در خوزستان رتبه دوم کشور و بعضا رده اول را در اختیار دارند، اما عقب‌ماندگی‌ها آنقدر زیاد است که برای رسیدن به سطح استان‌های دیگر به زمان زیادی نیاز داریم.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ برای توسعه فضای آموزشی

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توزیع نامناسب منابع گفت: چرا ما در خوزستان از مسئولیت‌های اجتماعی نفت که در استان خودمان تولید دارد، استفاده نکنم، اما دیگران از این منابع استفاده کنند؛ از دولت می‌خواهیم مسئولیت‌های اجتماعی نفت را در استان نگه دارد.

وی خطاب به شرکت‌های بزرگ استان گفت: از تمام شرکت‌های پتروشیمی، نفت، نیشکر و سازمان آب و برق انتظار داریم بدون اینکه به دنبالشان برویم، خودشان برای کمک به ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی پیش قدم شوند چرا که همه این آقایان فرزندانشان در مدارس خوزستان می‌خوانند.

موسوی‌زاده با اشاره به کمبود‌های جدیدر استان گفت: بسیاری از مدارس ما آزمایشگاه نداشته و یا امکانات کافی ندارند؛ در حالی که دولت سیاست خود را به سمت آموزش فنی و حرفه‌ای برده، این مراکز همچنام در خوزستان از امکانات لازم محرومند.

وی تاکید کرد: همه باید بدانند که بدهکار آموزش و پرورش هستند و باید ادای دین کنند؛ اگر فقط چشم به دولت بدوزیم، مشکلات حل نخواهد شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: دولت باید اقدامات ویژه انجام دهد و ما در استان نیز باید دست به دست هم دهیم.

توزیع شیر در سطح مدارس ضروری است

وی همچنین به موضوع آلودگی هوا و ضرورت توزیع شیر در مدارس پرداخت و با عذرخواهی از مردم اهواز به خاطر شرایط موجود، بر پیگیری این موضوع در مجلس تاکید کرد.

موسوی‌زاده ادامه داد: باتوجه به قرار گرفتن دانش‌آموزان در هوایی بسیار آلوده، لزوم توزیع شیر در مدارس واقعا ضروری است و این موضوع را قطعا از هفته آینده که در مجلس حاضر شدیم، از وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده به عنوان نماینده مردم عذرخواهی می‌کنم که در کلانشهر اهواز چنین مواردی را مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی بسیاری از مشکلات را عدم همکاری و هم افزایی بین مسئولان استانی و شهرستانی عنوان کرد و گفت: اگر همکاری و هم افزایی وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات با کمک یکدیگر برطرف می‌شود.