به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جهاد علمی، جهاد خدمت، جهاد تبیین و پیشرفت ایران قوی با قالب‌های متفاوت، محور‌های این رویداد است.

در این رویداد بیش از ۷۰۰ خبرنگار داخلی و ۴۵ فعال رسانه‌ای از ۱۳ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی حضور دارند.

در این جشنواره گروه‌ها به‌صورت گروه‌های ۵ تا ۶ نفره یا به صورت انفرادی در قالب ویراستار خبر، گزارشگر، عکاس و فیلمبردار، متخصص هوش مصنوعی، متخصص تولیدمحتوای غیرمتنی، متخصص انتشار محتوا وتدوینگر، رقابت می‌کنند.

جشنواره دو روزه جام رسانه امید، چهارشنبه ۲۸ آبان با تجلیل از منتخبان رسانه به کار خود پایان می‌هد.