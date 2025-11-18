به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه فردا چهارشنبه آبان میزبان پیکیر‌های شهدای خوشنام است.

سرهنگ پوربهشت افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای استقبال باشکوه مردمی از پیکر شهدای خوشنام در شهر دهدشت اندیشیده شده و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها آماده برگزاری مراسم باشکون نمادین شهدای گمنام در شهر دهدشت هستند.

پوربهشت از مردم شهرستان کهگیلویه دعوت کرد با شرکت در مراسم استقبال شهدای گمنام که فردا چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ساعت ۱۵ با تجمع در ورودی شهر دهدشت جنب پارک شهید دستغیب برگزار می‌شود بار دیگر با آرمان‌های الهی و متعالی شهدای گرانقدر دوران هشت سال دفاع مقدس میثاقی دوباره بندند.