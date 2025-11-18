به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: امسال ۵۰۰ تن پنبه از پنبه زار‌های این شهرستان برداشت می‌شود.

علی محلوجی افزود: برداشت پنبه برای ۲۰۰ بهره‌بردار، اشتغال‌زایی و بیش از ۴۰ میلیارد ریال عاید کشاورزان می‌کند.

وی گفت: اداره جهاد کشاورزی کاشان با هدف حمایت از پنبه‌کاران، ۲۰۰ تن کود شیمیایی یارانه‌دار تأمین کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: پنبه در کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی شهرستان تصفیه و حلاجی می‌شود.