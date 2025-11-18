پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از آمادهباش ۵۷۰ نیروی راهداری برای فصل بارش و سرما در جادههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی با اشاره به آمادگی راهداران برای ارائه خدمات به کاربران جادهای گفت: ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان پای کار هستند.
وی، تعداد راهدارخانههای ثابت و سیاری که برای فصل سرما و بارش در استان فعال هستند را ۴۷ مورد اعلام کرد و افزود: اقلام و تجهیزات مورد نیاز در راهدارخانههای استان به میزان کافی دپو شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از تهیه و دپو ۴۴ هزار تن شن و نمک برای پوشش راههای استان با هدف جلوگیری از یخ زدگی محورها خبر داد و گفت: این میزان شن و نمک بین راهدارخانههای ثابت و سیار استان و همچنین نقاطی که نیاز بوده توزیع شده است.
خسروی با اعلام اینکه در طرح راهداری زمستانی ۴۱۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین راهداری نیز پای کار هستند افزود: خوشبختانه امسال ۷۵ دستگاه ناوگان جدید به ماشینآلات راهداری استان اضافه شد.
وی طول راههای استان کرمانشاه را ۷۹۲۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر راه شریانی شامل بزرگراه و راه اصلی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه افزود:در طرح زمستانی گردنههای برفگیر، محورهای شریانی، نقاط پرحادثه و... در اولویت هستند.
وی اظهار داشتد: سامانه ۱۴۱ راهداری نیز در تمام ساعات شبانهروز پاسخگوی کاربران جادهای است و رانندگان میتوانند قبل از ورود به محورها با تماس با این سامانه از وضعیت جادهها مطلع شوند.