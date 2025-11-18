رئیس انجمن گاوداران کشور با گلایه از تاخیر دامپزشکی در توزیع به موقع واکسن تب برفکی تصریح کرد: ما از این موضوع رنج می بریم که می بینیم واکسن مورد نیاز در داخل کشور موجود بوده اما آن را به ما ندادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن گاوداران کشور با اشاره به اقدام دیوان محاسبات کل کشور در بررسی خارج از نوبت به پرونده تأخیر در تأمین و توزیع واکسن تب برفکی، اظهار داشت: ظاهرا سازمان بازرسی هم قصد پیگیری این مسئله را دارد اما موضوع این است که حتی فراهم شدن صد درصدی واکسن نیز نوش داروی بعد از مرگ سهراب است، چراکه اکنون دیگر دام های ما مبتلا شده اند و برخی نیز تلفات داده اند.

وی درباره این موضوع که یک شرکت ایرانی اقدام به تولید واکسن تب برفکی کرده اما اجازه توزیع به آن داده نشده، تصریح کرد: بله! این موضوع صحت دارد و واکسن های تولید شده در ایران به افریقا صادر می شود.

مقدسی با ذکر ضرب المثل "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است" اظهار داشت: سوال جدی ما این است که چرا واکسن تولید شده در کشور از دامداری های داخلی دریغ شده و به خارج از کشور فرستاده می شود؟

در پی نارضایتی دامداران از عملکرد سازمان دامپزشکی در مقابله با شیوع تب برفکی و انتشار مطالبی درباره صدور واکسن های تولید شده در ایران به کشورهای دیگر، دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

دیوان محاسبات تاکید کرده است که مجموعه اقداماتی که موجب وقفه در انجام وظایف قانونی دستگاه‌های متولی در زمینه تدارک، واردات و واکسیناسیون دام‌ها شده و منجر به اتلاف منابع یا خسارت به سرمایه‌های دامی و عمومی کشور گردد، مشمول حسابرسی دقیق و پیگرد قانونی خواهد بود و این نهاد نظارتی هرگونه اهمال یا تاخیر در انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه تامین نیازهای ضروری کشور را غیرقابل اغماض می‌داند.