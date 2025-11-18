۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقاء مهارت و اشتغال خراسان جنوبی در حوزه فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده که تاکنون ۵۰ درصد تخصیص یافته است.

اختصاص اعتبار و تسهیلات برای ارتقاء مهارت و اشتغال در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در کارگروه توسعه مهارت استان از افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات حوزه فنی و حرفه‌ای استان خبر داد و گفت: تقویت مهارت آموزی نجات راه اشتغال است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و امسال بر اساس بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.

هاشمی افزود: اشتغال روستایی، آموزش و پرورش کارگران فنی و ماهر و تاکید بر مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانش اموزی نیز می‌تواند اقتصاد خانواده‌ها و بستر‌های اشتغال پایدار را تقویت کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان هم از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت:از این مبلغ که برای توسعه فضا‌های کارگاهی و مهارت آموزی استان اختصاص یافته تاکنون ۵۰ درصد تخصیص یافته است.

کامرانی فرد افزود: سال گذشته ۳۱ هزار نفر آموزش در حوزه‌های مختلفی مهارتی فنی و حرفه انجام شده است که این رقم در هفت ماهه امسال به بیش از ۲۱ هزار نفر رسیده است.

اداره مراکز اموزش فنی و حرفه‌ای دولتی به هئیت امنایی دیگر برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است که امروز یکی از مراکز خراسان جنوبی با این هدف تغییر کاربری خواهد داد.

در استان ۱۹ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با ارائه بیش از ۵۵۰ حرفه و مهارت در حال فعالیت است.