به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سردشت گفت: تپه باستانی ربط در مسیر ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته و مستندات حاصل از ۲۰ سال پژوهش کارشناسان برای ارائه به این سازمان درحال تدوین است.

صلاح محمدی افزود: کاوش‌ها و مطالعات انجام شده شامل نقشه‌ها، تصاویر، گزارش‌های باستان‌شناسی و تحلیل‌های دقیق تاریخی در دو دهه اخیر توسط کارشناسان برجسته باستان شناسی، مستند و برای ثبت جهانی این تپه به سازمان جهانی یونسکو ارسال خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: در همین ارتباط هیأتی از باستان شناسان از تهران برای تدوین و جمع آوری یافته‌ها جهت ارائه به سازمان یوسنکو به سردشت سفر کرده و آخرین وضعیت تپه و اطلاعات موجود را مستند خواهند کرد.

وی گفت: تپه باستانی ربط با بیش از دو هزار و ۷۰۰ سال قدمت، یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی منطقه شمال غرب ایران به شمار می‌رود که تاکنون اشیاء سفالی و فلزی، کتیبه‌های خط میخی و آثارمعماری مذهبی کشف شده و نشان‌دهنده زندگی، مناسک و فرهنگ مردمان این منطقه در دوران باستان است.

محمدی افزود: با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این محوطه، هیأتی از کارشناسان برجسته میراث فرهنگی از تهران به سردشت سفر کرده تا فرآیند ثبت جهانی این تپه را آغاز کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سردشت اضافه کرد: ثبت رسمی این اثر در فهرست جهانی یونسکو می‌تواند نقش مهمی در معرفی میراث کهن منطقه و جذب گردشگر فرهنگی و علمی داشته باشد.

وی، با بیان اینکه تپه ربط نه تنها یک محوطه باستانی، بلکه نمادی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم سردشت و منطقه آذربایجان‌غربی است، گفت: تلاش ما بر این است که با ثبت جهانی آن، این میراث کهن برای نسل‌های آینده حفظ و معرفی شود.

کاوش‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که تپه ربط دارای چندین لایه تاریخی است که قدمت آنها به دوران هخامنشی و اشکانی بازمی‌گردد.