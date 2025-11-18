رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: حرکت به سمت یک اقتصاد چندبعدی، نیاز امروز ایران و ابزاری کارآمد در مقابله با تکانه‌های اقتصادی جهانی است.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی افزود: «قدرت‌های جهان در شرایط بی‌اعتمادی به سر می‌برند و در این وضعیت، تحریم‌ها و جنگ‌های تعرفه‌ای رو به افزایش است.»

وی تأکید کرد: «افزایش تحریم‌ها می‌تواند برای ایران فرصتی برای بازآفرینی اقتصادی باشد؛ کشوری که ظرفیت تبدیل شدن به هسته ارتباطی و هاب منطقه‌ای در حوزه تجارت، انرژی و ترانزیت را دارد.»

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت توان کشور در برابر فشارهای خارجی گفت: «در مقابل تحریم‌های آمریکا باید قدرت تولید کرد.»

حمید قنبری افزود: «بخشی از این قدرت، قدرت اقتصادی است و لازم است از ظرفیت نخبگان و متخصصان حوزه اقتصاد به‌طور شایسته بهره‌گیری شود.»

در ادامه این نشست، ابراهیم متقی عضو هیئت علمی دانشگاه، با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «توسعه پایدار بدون ایجاد قابلیت‌های فناورانه و جلب سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نیست.»

علی فکری رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز اظهار داشت: «در حالی که آمریکا تلاش می‌کند نظم جهانی را به نفع خود مدیریت کند، قدرت‌های در حال ظهور توانسته‌اند از ابزارهای مختلف برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و هژمونی آمریکا استفاده کنند.»