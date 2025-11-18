به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهره گیری از ظرفیت علمی استادان، پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و تعامل سازنده با صاحب نظران عرصه هنر و علوم انسانی با هدف زمینه سازی برای تبلور و گسترش گفتمان سینمای ایثار در فضای علمی و دانشگاهی کشور از جمله ماموریت‌های دبیر علمی جشنواره عنوان شده است.

دکتر محمد نجاری دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی در کارنامه حرفه‌ای خود تالیف ترجمه و ویرایش بیش از ۸۰ عنوان کتاب و مقاله در حوزه‌های مطالعات بین رشته‌ای هنر و علوم انسانی را دارد. وی همچنین برگزیده جایزه انجمن منتقدان و نویسندگان برای نگارش مقاله ((ظرفیت‌های سینمایی زرین قبانامه براساس شخصیت پردازی سلیمان نبی))شده است. برگزاری بیش از صد کارگاه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، عضویت در شورای سیاستگذاری، علمی و داوری بیش از یکصد همایش و جشنواره ملی و بین المللی، کارگردانی بیش از ۲۰ اثر نمایشی و کسب جوایز گوناگون ملی و بین‌المللی، راهنمایی، مشاوره و دراماتورژی بیش از صد نمایش اجرا شده در سالن‌های حرفه‌ای یا تولیدات دانشجویی، تدریس در مدارس و دانشگاه‌های کشور از سال ۱۳۷۸ تاکنون در کارنامه حرفه‌ای و علمی دبیر علمی نشست‌های علمی و پژوهشی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار به چشم می‌خورد.

دومین جشنواره ملی فیلم وفیلمنامه ایثار، امسال با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه درشهر تبریز برگزارمی شود.