رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات (MMTE)، راهبرد اصلی صنعت فولاد ایران را در عبور از چالشهای انرژی، تکیه بر سه محور نوسازی، فناوری و توانمندسازی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن شاهرخی در نشست تخصصی توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد ایران گفت: هدف همکاری اخیر ایران با یکی از شرکتهای اسپانیایی تولید فولاد هوشمند و تبدیل ایران از مصرفکننده پرمنبع به الگوی تولید مسئولانه است.
به گفته وی، توسعه ظرفیت تولید با سه گلوگاه کمآبی، کمبرقی و کمگازی مواجه است و تنها با نوسازی تجهیزات و ارتقای دانش فنی میتوان بر آنها غلبه کرد. همچنین راهبرد MMTE شامل نوسازی واحدهای احیای مستقیم و کورههای قدیمی با کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق، توسعه فناوریهای بازیافت حرارت و بومیسازی دانش فنی در قالب آموزشهای طرح محور است.
به گفته شاهرخی، بهرهوری شرط بقا برای صنعت فولاد ایران است و باید ارزش را در هر قطره آب، هر واحد انرژی و هر تن آلایندگی جستوجو کرد.
مدیرعامل MMTE نیز با تاکید بر لزوم همسویی با فناوریهای روز جهان، گفت که حفظ بقای اقتصادی و کاهش هزینه تولید مستلزم تحول فناورانه است و در غیر این صورت صنعت فولاد با کاهش تولید روبرو خواهد شد.
مهرداد ناجی افزود: توانمندیهای نیروی انسانی کشور قابل توجه است اما باید به دانش، مهندسی و نوآوری بیشتر اهمیت داده شود.
وی همچنین به انتخاب شریک خارجی برای همکاری در زمینه فولاد هوشمند اشاره کرد و شرکتهای بینالمللی را با ظرفیتهای فناورانه بالا شایسته همکاری دانست.
در ادامه، معاون مهندسی MMTE، فناوری احیای مستقیم مگامدول را راهحلی محوری برای رفع بحران انرژی صنعت فولاد معرفی کرد: با افزایش ظرفیت تولید، منجر به کاهش مصرف انرژی، آب و گاز طبیعی میشود.
میلاد محمدیزاده، هشدار داد که در صورت عدم بازتوانی و نوسازی بهموقع واحدهای احیا، چالشهای تامین انرژی شدت مییابد. محمدیزاده افزود بازتوانی باید به سمت بازیافت حرارت و دیجیتالسازی فرآیندها حرکت کند تا صنعت فولاد ایران به الگویی پایدار و هوشمند تبدیل شود. در حاشیه این رویداد، نشستهای B2B نیز برای بررسی پروژههای مشترک و همکاریهای فناورانه میان شرکتهای ایرانی و بینالمللی برگزار شد.
این نشست بیانگر اهمیت تحول فناورانه و نوسازی در صنعت فولاد ایران برای حفظ تولید و عبور از بحران انرژی است و نشان میدهد فناوریهای نوین، توانمندسازی نیروی انسانی، و همکاریهای بینالمللی کلید موفقیت آینده این صنعت حیاتی هستند.