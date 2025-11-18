بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۷ ماهه نخست امسال، ۴۵۰ میلیون عدد انواع نوشت افزار در کشور تولید شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع تولید انواع نوشت‌افزار در ۷ ماهه نخست امسال به ۴۵۰ میلیون عدد رسیده که در مقایس با تولید ۴۷۰ میلیون عددی سال ۱۴۰۳، کاهش ۵ درصدی نشان می‌دهد.

فعالان صنعت، دلیل این افت را نسبت به مدت مشابه سال قبل، نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و نوسانات ارزی می‌دانند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، در این باره می‌گوید: نیاز ارزی کل این صنعت، تنها ۵۰ میلیون دلار است، اما همین مقدار نیز تأمین نمی‌شود.

به گفته محمودرضا صنعتکار، وقتی تولیدکننده نتواند مواد اولیه تهیه کند، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و واردات به‌صرفه می‌شود و تولیدکنندگان این صنعت تولیدشان کاهش می‌یابد.

آمار صادرات در ۷ ماهه ۱۴۰۴

در بخش صادرات نیز صنعت نوشت‌افزار عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با سال قبل داشته است؛ صادرات این محصولات در سال ۱۴۰۴ تنها ۳۰۰ هزار دلار ثبت شده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳برابر با ۳۵۰ هزار دلار بود که بیانگر کاهش ۱۵ درصدی در این حوزه است.

این در حالی است که معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این باره می‌گوید:در صنعت نوشت‌افزار محدودیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و فرصت‌های خوبی برای صادرات و تولید پیش روی فعالان است.

به گفته ابراهیم شیخ صنعت نوشت افزار در سال ۱۴۰۳ رشد ۸/۸ درصدی در صادرات را رقم زده و هدف‌گذاری این وزارتخانه برای افزایش صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده در این حوزه طی امسال است.

همچنین سعید برخدا عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار ایران نیز در این باره می‌گوید: با رفع موانع تأمین مواد اولیه و حمایت بیشتر، توسعه صادرات نوشت‌افزار ایرانی با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد و در بازار‌های بین‌المللی می‌توانیم حضور پررنگ‌تری داشته باشیم.

آمار واردات ۷ ماهه ۱۴۰۴

بر اساس این گزارش آمار واردات نوشت‌افزار در ۷ ماهه نخست امسال روند صعودی و با افزایش ۱۰ درصدی مواجه بود، که از ۹ میلیون دلار در سال گذشته به ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش واردات هم‌زمان با کاهش تولید داخلی می‌تواند سهم تولیدکنندگان ایرانی را در بازار داخلی کاهش دهد و نیازمند سیاست‌گذاری حمایتی جدی‌تر است.

به‌گفته تحلیلگران این صنعت، ترکیب سه شاخص کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات نشان می‌دهد که بازار نوشت‌افزار کشور در سال ۱۴۰۴ در وضعیت فشار رقابتی قرار دارد و برای بازگشت به روال رشد، نیازمند حمایت در تأمین مواد اولیه، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و مدیریت واردات است.

مهرداد عالی پور عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور نیز در این باره می‌گوید: صنعت نوشت‌افزار کشور طی دو دهه گذشته، با رشد مشهود و چشمگیر در ظرفیت تولید، افزایش تعداد واحد‌های صنعتی و تنوع محصولات، توانسته است بخش عمده‌ای از نیاز داخلی را تأمین کند و در برخی حوزه‌ها حتی در تراز جهانی رقابت کند.

به گفته وی، اکنون در تولید محصولات ضروری مانند مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، ماژیک و دفتر، به وضعیت مطلوبی رسیده‌؛ در بخش‌هایی مانند جامدادی، کوله‌پشتی و لوازم اداری نیز تولید داخلی با تنوع بالا و کیفیت خوب در حال توسعه است، همچنین در برخی حوزه‌ها نیز ضعف‌هایی وجود دارد که نیازمند تلاش بیشتر است.

در مجموع فعالان صنعت نوشت افزار کشور معتقدند: با تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه پلیمری و به‌روزرسانی بخشی از ماشین‌آلات تولید، ظرفیت جهش تولید در ماه‌های آینده وجود دارد و امکان افزایش صادرات نیز فراهم است.

گزارش از زهره پرورش