به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدجواد ایلالی گفت: این باند چند نفره در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی مرتکب جرائمی از قبیل جعل و استفاده از اسناد مجعول شده بودند که با صدور دستور‌های قضایی لازم و اقدامات ضابطان، متهم اصلی دستگیر شد.

این مقام قضایی مشارکت در اختلاس، ارتشا، جعل و استفاده از اسناد مجعول را از جمله اتهامات اعضا این باند برشمرد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص و ارجاع آن به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: متهم اصلی پس از اخذ بازجویی اولیه و اقرار صریح به ارتکاب جرائم یاد شده، با صدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت روانه زندان مرکزی بجنورد شد.

ایلالی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی تا شناسایی دقیق دیگر اعضاء باند و دستگیری تمامی ایادی مرتبط شناسایی شده تاکنون ادامه دارد و مراتب متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.