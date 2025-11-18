آغازعملیات احداث مرکز جامع توانبخشی و کلینیک تخصصی خیرساز بیمارستان رازی
عملیات احداث مرکز جامع توانبخشی و کلینیک تخصصی خیرساز بیمارستان رازی در بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، استاندار در آئین کلنگ زنی این طرح با اشاره به پیشینه فعالیتهای مردمی در حوزه کارهای عام المنفعه گفت: خراسان جنوبی از شاخصترین استانهای کشور در حوزه مشارکتهای مردمی است.
هاشمی افزود: بیش از ۸۰ درصد فضاهای آموزشی، بخش قابل توجهی از طرحهای آبرسانی، امنیتی و سلامت در استان توسط خیرین انجام شده که این امر خراسان جنوبی را به یکی از شاخصترین استانهای کشور در حوزه مشارکتهای مردمی تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای پروژههای خدماتی برای بیماران و همراهان آنان گفت: یکی از دغدغههای جدی خانوادههایی که برای درمان به بیمارستانها مراجعه میکنند، نداشتن فضای مناسب برای استراحت همراهان بیمار است و توسعه همراهسرا میتواند بخش مهمی از این رنج را برطرف کند.
هاشمی با بیان اینکه هیچ خیر و کارآفرینی نباید در پیچوخم اداری گرفتار شود، افزود: همه مدیران موظفند از بخش خصوصی و خیران حمایت کنند و ما اجازه نخواهیم داد کوچکترین مانعی بر سر راه آنان قرار گیرد.
وی گفت: استانداری در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود حداکثر همکاری را برای تسریع اجرای این پروژه انجام خواهد داد تا هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد.
سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضای استان هم گفت: در خراسان جنوبی در زمینههای مختلف آموزشی، سلامت و دیگر حوزهها خیران گامهای خوبی برداشتهاند.
گنجی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: این طرح در جوار بخش قلب بیمارستان رازی احداث میشود و شامل مرکز بازتوانی قلب با همکاری پزشکان فوق تخصص قلب، فیزیوتراپی و سایر خدمات توان بخشی قلب، کاردرمانی و درمانگاه است.
وی افزود: این طرح در زمینی به وسعت ۴ هزار متر مربع و زیربنای ۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع در دو طبقه احداث میشودو برای ساخت آن ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که توسط خیر نیکوکار حاج حسین مرتضوی گازار تامین میشود.