بیست و چهارمین نشست شورای نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، معاون اول رئیسجمهور، نخستوزیران و دیگر مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بدو حضور در مرکز ملی روسیه در مسکو، مورد استقبال میخائیل میشوستین نخستوزیر روسیه قرار گرفتند.
پس از آن، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و بلاروس در آیین عکس رسمی اجلاس شرکت کردند.
شمار زیادی از کشورها در سطح رؤسای دولتها و نخستوزیر در این رویداد حضور یافتهاند.
در این میان، وزیر امور خارجه هند به نمایندگی از کشورش در این رویداد حضور دارد.
بنا بر اعلام سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان عالیرتبه مصر، قطر، کویت، بحرین، مغولستان و ترکمنستان و همچنین روسای نهادهای اجرایی تعدادی از سازمانهای بینالمللی نیز به نشست قالب گسترده این سازمان در مسکو دعوت شدهاند، نشستی که پس از اجلاس ۱۰ کشور عضو برگزار خواهد شد.
افزایش استفاده از پولهای ملی در مبادلات تجاری، توسعه طرحهای مشترک انرژی، حملونقل و تقویت همکاریهای منطقهای، محورهای اصلی اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای است.
در این نشست قرار است مسائل اولویت دار تقویت همکاریهای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری و تعاملات فرهنگی و بشردوستانه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بررسی شود.
دیدار با رؤسای هیئتهای شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در برنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار دارد.
نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز گفت: هدف از نشست نخستوزیران در مسکو، ایجاد انگیزه جدید در همکاریهای درون سازمان و تثبیت تصمیمات رهبران ملی در سطح رئیس دولت است.
به گفته وی، سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر تقریباً ۶۰ درصد از اوراسیا و بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر را متحد میکند.
دبیرکل سازمان همکاری شانگهای خاطرنشان کرد: تقویت همکاریهای عملی در حوزههای اقتصادی، تجاری و بشردوستانه همچنان از اولویتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
وی افزود: یک دستور کار جامع برای نشست نخست وزیران تدوین شده است که منعکس کننده اولویتهای فعلی توسعه اقتصادی کشورهای عضو است.
یرمکبایف خاطرنشان کرد: نشست شورای نخستوزیران بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده در سطح رهبران کشورهای عضو، از جمله در اجلاس تیانجین در شهریور ۱۴۰۴ متمرکز خواهد بود.
وی افزود: این امر، تابآوری بلندمدت اقتصادهای منطقه را تقویت کرده و فرصتهای جدیدی را برای همکاری مؤثر بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد خواهد کرد.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۴ در تیانجین، رهبران بیش از ۲۰ کشور از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سازمانهای بینالمللی را گردهم آورد.
پس از پایان این نشست، ۱۵ سند جدید امضا شد که تصویب اعلامیه تیانجین لحظهای کلیدی بود.
ایجاد یک بانک توسعه تخصصی، افتتاح مراکز جدید برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تصویب استراتژی برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۶، تمایل کشورهای عضو برای تبدیل سازمان همکاری شانگهای از یک ساختار عمدتاً مشورتی به ساز و کار تمامعیار با ابزارهای همکاری ملموس را نشان میدهد.
آنچه که به نشست نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای در مسکو اهمیت دوچندانی میبخشد، مذاکرات و تماسهای دوجانبهای است که در حاشیه این رویداد انجام میشود.