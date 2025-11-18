پخش زنده
۱۱ اصفهانی تیم ملی اسکیت آزاد را در رقابتهای جهانی همراهی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با اعلام فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، استان اصفهان با ۹ ورزشکار ملیپوش و ۲ مربی رسمی تیم ملی پررنگترین نقش را در اردوی آمادهسازی تیم اسکیت آزاد (فریاستایل) اعزام به مسابقات قهرمانی جهان سنگاپور که به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود ایفا میکند.
به طوری که هم اکنون تمام ترکیب تیمهای جوانان دختران، جوانان پسران و بزرگسالان پسران از اصفهان هستند.
در بخش بزرگسالان بانوان نیز تنها ورزشکار غیراصفهانی، مژده شعبانی از استان البرز است که در ترکیب نهایی سه ورزشکار این رده حضور دارد و دیگر نفرات از اصفهان هستند.
براین اساس رومینا سالک، ترانه احمدی، پریناز ذکریا، کیانا کریمی، رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی، حسینعلی عظیما، امیرحسین اصلانی از ۹ اصفهانی دعوت شده به تیم ملی هستند.
رقابتهای قهرمانی جهان اسکیت آزاد از ۱۲ آذر ماه به میزبانی پایتخت سنگاپور برگزار میشود.