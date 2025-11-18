پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل از توقیف یک دستگاه کامیون حامل هفت تن ریشه گیاه دارویی شیرین بیان در حین خروج از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت گفت: کامیون حامل محموله شیرین بیان در جاده اردبیل - خلخال با هوشیاری و اقدام بهموقع ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: محموله کامیون، کالای قاچاق محسوب میشود و در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شد.
وی از مردم خواست در صورت اطلاع از حمل هرگونه فرآورده جنگلی و مرتعی قاچاق، مراتب را با تلفنهای شبانهروزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان امداد جنگل و مرتع استان اطلاع دهند.
هدایت تصریح کرد: هر گونه برداشت شیرین بیان از اراضی ملی ممنوع و برداشت این گیاه دارویی از اراضی زراعی نیز نیازمند دریافت مجوزهای لازم از اداره منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل ادامه داد: ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتری عمق زمین دارای خاک نباتی و مناسب برای کشت و زارعت است اما با شخم عمیق برای برداشت ریشه شیرین بیان، خاک موجود در عمق که قابلیت زارعت ندارد بالا میآید و به زراعت اختلال وارد میکند.
شیرین بیان جزو گونههای تجاری با خواص دارویی، بهداشتی و صنعتی متعدد است، این گیاه متقاضی صادرات زیادی دارد و از محصولات پرطرفدار در داخل و خارج از کشور است.
عصاره شیرین بیان در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی و بهداشتی مصارف متعددی دارد و گیاهی با خواص دارویی موثر و با ارزش اقتصادی فراوان بوده و برای همین در جوامع مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار است.
حداقل بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال است که از شیرین بیان استفادههای پزشکی میشود و هنوز هم به عنوان دارو در درمان زخمهای معده کاربرد دارد.
شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خودرو است و کمتر کشت میشود و از آن در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، شیرینی سازی و دخانیات استفاده می شود.
با توجه به قرار گرفتن شیرین بیان در جمع گونههای گیاهی کمیاب و در حال انقراض برداشت این گیاه از اراضی منابع طبیعی ممنوع بوده و در اراضی کشاورزی نیز نیازمند دریافت مجوز است.