به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت گفت: کامیون حامل محموله شیرین بیان در جاده اردبیل - خلخال با هوشیاری و اقدام به‌موقع ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: محموله کامیون، کالای قاچاق محسوب می‌شود و در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شد.

وی از مردم خواست در صورت اطلاع از حمل هرگونه فرآورده جنگلی و مرتعی قاچاق، مراتب را با تلفن‌های شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان امداد جنگل و مرتع استان اطلاع دهند.

هدایت تصریح کرد: هر گونه برداشت شیرین بیان از اراضی ملی ممنوع و برداشت این گیاه دارویی از اراضی زراعی نیز نیازمند دریافت مجوزهای لازم از اداره منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل ادامه داد: ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتری عمق زمین دارای خاک نباتی و مناسب برای کشت و زارعت است اما با شخم عمیق برای برداشت ریشه شیرین بیان، خاک موجود در عمق که قابلیت زارعت ندارد بالا می‌آید و به زراعت اختلال وارد می‌کند.

شیرین بیان جزو گونه‌های تجاری با خواص دارویی، بهداشتی و صنعتی متعدد است، این گیاه متقاضی صادرات زیادی دارد و از محصولات پرطرفدار در داخل و خارج از کشور است.

عصاره شیرین بیان در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی و بهداشتی مصارف متعددی دارد و گیاهی با خواص دارویی موثر و با ارزش اقتصادی فراوان بوده و برای همین در جوامع مختلف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

حداقل بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال است که از شیرین بیان استفاده‌های پزشکی می‌شود و هنوز هم به عنوان دارو در درمان زخم‌های معده کاربرد دارد.

شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خودرو است و کمتر کشت می‌شود و از آن در صنایع داروسازی، نوشابه سازی، شیرینی سازی و دخانیات استفاده می شود.

با توجه به قرار گرفتن شیرین بیان در جمع گونه‌های گیاهی کمیاب و در حال انقراض برداشت این گیاه از اراضی منابع طبیعی ممنوع بوده و در اراضی کشاورزی نیز نیازمند دریافت مجوز است.