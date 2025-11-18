به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیدار و گفتگوی فرماندار پیرانشهر و مسئول پایانه مرزی حاج عمران عراق موضوعات و مشکلات دو طرف و ایجاد بازارچه مرزی مشترک در مرز تمرچین برای توسعه اقتصادی منطقه و سود بیشتر مرزنشینان به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار پیرانشهر در این دیدار با اشاره به سیاست رئیس جمهور برای افزایش اختیارات استانداری‌ها این موضوع را فرصتی مناسب برای استفاده از این فضا برای تسریع در ارتقای تجاری هردوطرف و رویه‌ای منظم برای توسعه منطقه در سریع‌ترین زمان ممکن دانست.

خسروپور اظهار داشت: تسریع در فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای از بین بردن مشکلات ضروریست.

وی با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر توسعه تجارت و استفاده از ظرفیت حداکثری مرز‌ها حمایت از توسعه واردات کالا‌های کولبری و تعاملات دوطرف را در توسعه روابط مهم خواند.

مسئول گمرک حاج عمران نیز در این دیدار گفت:با نهایی شدن این توافقات با توجه به روابط دیرینه ایران و اقلیم مستلزم رویه رسمی‌تر است چنانچه در چهارچوب رویه کولبری طی ماه‌های گذشته بالغ بر ۵۰ میلیون دلار کالا از این مرز صادر شده است که توسعه دوجانبه را به دنبال داشته است.

مسعود باتلی در ادامه اظهار داشت: رفت و آمد بیش از ۶۰هزار کولبر کار سختی است و اگر معیار‌های بین المللی این موضوع را تعیین کند اقلیم و بویژه گمرک از این موضوع استقبال می کند.

وی ضمن اشاره به شعار بین الملی، مرز‌های سیاسی ما را از هم جدا میکند ولی پایانه‌ها مارا بهم نزدیک میکند گفت: پایانه‌ها در ایجاد شغل و معیشت دوطرف مهم هستند و ماهم سعی میکنیم نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.

مسعود باتلی ارتباط قوی بازرگانی، گردشگری و تجاری را در گرو همکاری متقابل هر دو طرف دانست و گفت:تجارت و ارتباط منافع دوطرف را به دنبال دارد و توازن برای مرزنشینان با قوانین ایجاد شده باید برای هر دوطرف تاثیر و فرصتی مناسب برای هردوطرف باشد.

همکاری برای رفع مشکلات موجود بویژه ازدحام جمعیت مرزنشینان در پایانه ها، میزان کالای تحت عنوان مسافری و رفع محدودیت‌های لازم، ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت تسهیل در تردد مسافرین، کولبران و مرزنشینان برابر یک چهارچوب قانونی متقابل و برابر، ایجاد یک بازارچه مرزی مشترک و ارائه‌ی پیشنهاداتی در این خصوص از جمله موارد مورد اشاره مقامات هردوطرف در این دیدار بود.