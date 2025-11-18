پایان اجلاسیه بین المللی ایرانشناسان ۲۰ کشور جهان در شیراز
اجلاسیه بینالمللی ایرانشناسی به مدت دو روز در شیراز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اجلاسیه بینالمللی ایرانشناسی به مدت دو روز در شیراز برگزار شد و بیش از ۵۰ ایرانشناس از ۲۰ کشور جهان در نشستهای تخصصی این رویداد حضور یافتند.
دکتر محمد مرادی، عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی این نشستها، با تشریح دستاوردها گفت: شیراز همواره حلقه اتصال فرهنگ و تمدن ایرانی بوده و این نقش در این اجلاس نیز بهخوبی دیده شد.
او افزود: در چهار نشست تخصصی این رویداد، دو محور اصلی ایرانشناسی بررسی شد؛ ایران پیش از اسلام با موضوع کوروش که در مجموعه جهانی تختجمشید برگزار شد و ایران پس از اسلام با محوریت حافظ که دانشگاه شیراز میزبان آن بود.
مرادی با اشاره به نشست دیپلماسی پژوهشی و علمی که برگزار شد، گفت: این گفتوگوها میتواند زمینهساز گشوده شدن دروازههای تازه در مطالعات ایرانشناسی باشد.
به گفته او، جامعیت، تنوع صداها، حضور پژوهشگران نسلهای مختلف و اتصال میان نگاههای تاریخی و ادبی، از مهمترین خروجیهای این اجلاس بود.
بخش دیگری از برنامه نیز به شیرازگردی و بازدید میدانی ایرانشناسان از میراث فرهنگی ایران پیش و پس از اسلام اختصاص داشت.
مرادی در پایان اعلام کرد:برنامهریزی برای استمرار این نوع نشستها در سطح ملی و بینالمللی در دستور کار مجموعههای علمی و فرهنگی مرتبط قرار دارد.