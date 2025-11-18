سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان از ورود ۸ هزار تن روغن خام به مازندران برای تأمین و تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ورود این محموله در چارچوب برنامه ملی تأمین روغن آغاز شده است.

وی افزود: فرایند تصفیه و بسته‌بندی روغن در قالب بطری‌های ۸۱۰ گرمی در شرکت کشت و صنعت شمال انجام خواهد شد و پس از کنترل کیفیت، برای تنظیم بازار توزیع می‌شود.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران با تأکید بر اولویت تأمین کالاهای اساسی گفت: این محموله برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرفی خانوارها در دوره‌های پرتقاضا تدارک دیده شده و نقش مهمی در جلوگیری از نوسانات قیمت دارد.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: با ورود این محموله و توزیع مرحله‌ای آن، دسترسی پایدار خانوارها به روغن تضمین شده و نگرانی مصرف‌کنندگان به حداقل می‌رسد.