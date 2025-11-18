به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان آذربایجان غربی از تشییع پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس دراستان درروز‌های آینده خبر دادوگفت:این شهدای والا مقام درسه نقطه دراستان در مراسمی باحضور مسئولان واقشار مختلف مردم تشییع وتدفین خواهند شد.

سردار جلیل وحیدی افزود:استقبال از این شهدا فرداچهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۰ صبح درفرودگاه شهید باکری ارومیه انجام می‌شود.

وی با اعلام اینکه پیکر این شش شهید گمنام درشهر‌ها و مناطق مختلف استان تشییع خواهد شد افزود:مراسم وداع با شهدای گمنام شامگاه دوم آذر ماه ساعت هشت و نیم شب در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار وتشییع آنان سوم آذر درسالروز شهادت حضرت زهرا ازمیدان انقلاب ارومیه خواهدبود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در خصوص مراسم تدفین پیکر مطهر این شهدای گمنام نیز توضیح داد که این شهدا درسه مکان قرارگاه حمزه سید الشهدا، شهرک‌های صنعتی استان وروستای نازک علیا پلدشت تدفین می‌شوند.

سردار وحیدی گفت:رده سنی این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال است که ازمناطق شلمچه، جزیره مجنون ومهران تفحص و درعملیات‌های کربلای ۵، خیبر والفجر سه به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.