نوزدهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکتبیلیارد استان اصفهان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نوزدهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکتبیلیارد (۱۰ بال) مردان با عنوان (جامشهدای اقتدار) با حضور بیش از ۶۱ ورزشکار به مدت ۳ روز برگزار شد.
در پایان این رقابتها وحید قربانپور بهعنوان قهرمانی دست یافت، امیرمحمد رحمانیان دوم شد و ایمان حیدرنسب و حسین گودرزی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
شاهین رضازاده و احمد حمادی به عنوان ورزشکاران برتر اخلاق معرفی شدند.