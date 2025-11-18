به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نوزدهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت‌بیلیارد (۱۰ بال) مردان با عنوان (جام‌شهدای اقتدار) با حضور بیش از ۶۱ ورزشکار به مدت ۳ روز برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها وحید قربان‌پور به‌عنوان قهرمانی دست یافت، امیرمحمد رحمانیان دوم شد و ایمان حیدرنسب و حسین گودرزی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

شاهین رضازاده و احمد حمادی به عنوان ورزشکاران برتر اخلاق معرفی شدند.