مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت:۴۸۲ تشکل تعاون روستایی در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۰۳ تشکل فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اکبر رنجگران مهمترین چالشهای پیش روی تعاون روستایی را کافی نبودن منابع دولتی، خرید توافقی محصولات کشاورزی با توجه به تورم موجود در کشور ، بالا بودن ضایعات تولید در بخش کشاورزی و بهره وری پایین شبکه تعاونهای روستایی بر شمرد.
وی همچنین از افتتاح ۲۴ روستا بازار در دهه فجر امسال و نیز تدوین برنامه سازماندهی و پایش اعضای تعاونیهای روستایی خبر داد.