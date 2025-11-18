پخش زنده
یک دستگاه موتورسیکلت کاوازاکی قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال درنایین توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه موتور سیکلت کاوازاکی مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: پس از متوقف شدن موتورسیکلت و در بررسیهای به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد این موتورسیکلت توقیفی، فاقد هرگونه مدارک قانونی وگمرگی و قاچاق است.
فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردهاند، افزود: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.