به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه موتور سیکلت کاوازاکی مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: پس از متوقف شدن موتورسیکلت و در بررسی‌های به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد این موتورسیکلت توقیفی، فاقد هرگونه مدارک قانونی وگمرگی و قاچاق است.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.