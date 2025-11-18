سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از بازسازی ۵۶۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و خرید ۱۲۰ دستگاه جدید در هفت‌ماه گذشته خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای توان عملیاتی و آمادگی شبکه راهداری کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای برنامه‌های گسترده نوسازی، تجهیز و بهسازی زیرساخت‌های عملیاتی راهداری در هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حبیب جمشیدی اظهار داشت: در این مدت ۵۶۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری با هدف ارتقای توان عملیاتی در محورهای مواصلاتی کشور بازسازی و مجدد راه‌اندازی شده‌اند.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: همچنین در راستای تحقق اهداف توسعه و نوسازی ناوگان راهداری، ۱۲۰ دستگاه ماشین‌آلات جدید خریداری و به ناوگان فعال استان‌ها افزوده شده است.

به گفته حبیب جمشیدی، در همین دوره نیز ۱۲۰ دست انواع تجهیزات راهداری زمستانی و ایمنی با هدف افزایش آمادگی سازمان برای فصل سرما تهیه شده است تا خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی و برف و یخبندان با کیفیت بالاتر انجام شود.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین از اجرای عملیات احداث، تکمیل و بهسازی ۸۵ باب راهدارخانه، آشیانه ماشین‌آلات و انبارهای شن و نمک در سطح محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت این اقدامات نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های پشتیبان راهداری خواهد داشت.

حبیب جمشیدی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۹۹۲ دستگاه ماشین‌آلات و ۱۲ هزار راهدار در قالب شبکه‌ای متشکل از ۷۶۲ راهدارخانه بین‌راهی و ۴۵۵ راهدارخانه مرکزی، مأموریت نگهداری و خدمات‌رسانی جاده‌ای را در سراسر کشور بر عهده دارند.