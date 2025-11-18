فرماندار مرند از فعال‌ بودن ۶۰ پروژه ملی، استانی و شهرستانی و جهش عمرانی و خدماتی در یک سال گذشته خبر داد و بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران و پیگیری اعتبارات استانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،زاهد محمودی در جلسه شورای اداری مرند گفت:تمامی پروژه‌های ملی، استانی و شهرستانی که طی سال‌های گذشته راکد مانده بود در یک سال اخیر فعال شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۰ پروژه در حوزه‌های مختلف در مرند در حال اجراست که از مهمترین آنها می‌توان به آزادراه مرند–تبریز–بازرگان، انتقال آب ارس، بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند و آزادراه محور - خوی اشاره کرد.

فرماندار مرند با اشاره به عملکرد یکساله دستگاه‌های اجرایی در حوزه عمرانی و خدماتی گفت:تنها پروژه‌های حوزه ارتباطات که امسال به بهره‌برداری رسیده‌اند ۹۷ میلیارد تومان ارزش داشته‌اند.

محمودی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده مرند در بخش‌های معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل و تولید، خواستار تلاش دستگاه‌های اجرایی برای جذب سرمایه‌گذار شد و افزود: ادارات باید موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها را شناسایی کنند و در جذب اعتبارات استانی به‌طور جدی پیگیری داشته باشند تا حق شهرستان تضییع نشود.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا یک ماه آینده گزارش اقدامات خود در راستای تحقق شعار سال را منتشر کنند.

فرماندار مرند با اشاره به انتخابات شورا‌ها و میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در استان گفت: تمامی ادارات باید در صورت نیاز، امکانات و منابع خود را در اختیار ستاد انتخابات شهرستان قرار دهند تا روند برگزاری انتخابات به بهترین شکل انجام شود.

محمودی بر برگزاری میز‌های خدمت در محلات و حضور مدیران و روسای ادارات در بین مردم برای رسیدگی مستقیم به مشکلات نیز تاکید کرد.