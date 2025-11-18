پخش زنده
یک خیر نیکاندیش از استان مازندران، ۶ دستگاه ویلچر به ارزش ۴۸ میلیون تومان را به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر شهرستان یزد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مجتبی مژکانیان رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان یزد، با اعلام این خبر گفت: این خیر نیکاندیش، ۶ دستگاه ویلچر به ارزش ۸ میلیون تومان برای هر دستگاه و مجموعاً ۴۸ میلیون تومان را به بانک امانات تجهیزات پزشکی اهدا کرده است.
وی افزود: این اقدام خداپسندانه یادبود خیّر بوده و بدون شک کمک بزرگی به خانوادهها و افرادی خواهد بود که توان تأمین تجهیزات پزشکی را ندارند.
مژکانیان تأکید کرد: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر با هدف حمایت از بیماران کمبرخوردار فعالیت میکند و خیران میتوانند بهجای هزینه برای دستهگل و بنر در مراسم ترحیم، تجهیزات پزشکی مانند ویلچر، دستگاه اکسیژنساز، عصا، تخت بیمار و سایر اقلام مورد نیاز را به این بانک اهدا کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان یزد تصریح کرد: اهدای تجهیزات پزشکی، نماد همدلی و مسئولیت اجتماعی است و پیام قدرتمندی به جامعه منتقل میکند؛ اینکه حتی در سوگواری هم میتوانیم زندگی دیگران را بهبود ببخشیم و فرهنگ همدلی را تقویت کنیم.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان برای مشارکت در این طرح میتوانند در مرکز استان به هلالاحمر استان و در شهرستانها به جمعیت هلالاحمر حوزه داوطلبان مراجعه کنند تا کارشناسان راهنمایی کامل برای اهدا تجهیزات ارائه دهند.