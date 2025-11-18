به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ امیر عبدی فرنگی کار ملی‌پوش قمی در دور نخست وزن ۷۷ کیلوگرم این رقابت‌ها با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد.

وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

عبدی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر عبداله علی اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار پایانی راه یافت.

بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی ریاض عربستان در حال پیگیری است.