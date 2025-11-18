بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه تا ۳۰ آبان برپاست
بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه با مشارکت تعدادی از دیپلماتهای خارجی مقیم ایران از جمله کشورهای چین، رومانی، قزاقستان، تایلند و ... از امروز تا ۳۰ آبان میزبان علاقهمندان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه توسط انجمن دیپلماتیک بانوان این وزارتخانه برگزار میشود و بازدید از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب در باشگاه دیپلماتیک برای عموم مردم برقرار است.
در این بازارچه، جمعی از فعالان برتر در حوزههای صنایع دستی، پوشاک، طلا و زیورآلات، مواد غذایی، شیرینیجات و... از کشورهای مختلف حضور دارند.