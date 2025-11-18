معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: «طی روز‌های آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات خواهد رسید، این میزان نشان از آن است که تنها نیمی از مسیر تحقق اهداف طی شده است.»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در مراسمی که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو برگزار شد، از مجموعه اقداماتی که با هدایت ساتبا در حوزه تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق صورت گرفته است، قدردانی شد.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، درهمین خصوص گفت: «وزیر نیرو ضمن رضایت از فعالیت‌های انجام‌شده، خواستار شتاب‌بخشی در اجرای برنامه‌ها تا دستیابی کامل به اهداف تعیین‌شده شد.»

او با اشاره به اینکه قرار است پس از نهایی شدن برنامه‌ها در پایان سال، از همه فعالان این حوزه قدردانی شود، افزود: «در این مراسم، به‌صورت نمادین، از محمد دوست‌محمدی و ابوالفضل شیرودی به‌عنوان دو تن از مجریان پروژه‌ها و نمایندگان مجموعه ساتبا و فعالان این عرصه قدردانی شد.»

وی در عین حال خاطرنشان کرد: «با وجود همه چالش‌ها و با توجه به تلاش‌های گسترده ساتبا برای فعال‌سازی پروژه‌ها، عبور از ظرفیت ۵ هزار مگاوات قطعی است؛ اما برای تحقق هدف ۷ هزار مگاوات، نیازمند حمایت ویژه و همکاری همه دستگاه‌های مسئول هستیم.»

طرزطلب درعین حال با اشاره به این که «طی روز‌های آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات خواهد رسید خاطرنشان ساخت: این میزان نشان می‌دهد تنها نیمی از مسیر تحقق اهداف طی شده است.»

وی با قدردانی از پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و مشاورانی که تاکنون با ساتبا همکاری داشته‌اند، به محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: «عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی باعث شد با وجود تمام تلاش‌ها، در هشت ماه نخست سال نتوانیم به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها برسیم. از این رو در چهار ماه باقیمانده باید سه برابر بیشتر کار کنیم تا به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.»

معاون وزیر نیرو دستیابی به ۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر را هدفی بسیار بزرگ عنوان کرد و تأکید نمود: «تحقق این هدف در زمان باقی‌مانده تنها با همکاری همه نهاد‌ها و تأمین کامل منابع مالی امکان‌پذیر است.»

طرزطلب در پایان با اشاره به عقب‌ماندگی جدی در روند تأمین منابع مالی گفت: «تاکنون تنها یک‌سوم منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده و این موضوع موجب تأخیر در تأمین تجهیزات و تخصیص آنها به پروژه‌های فعال شده است.»