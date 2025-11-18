پخش زنده
براساس گزارشهای مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته، نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده که نشان میدهد طی ۹ سال، میزان نرخ تورم ۲۵.۶ درصد بیشتر شده و افزایش حدود پنج برابری داشته است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ درصد تغییرات قیمت کالاهای و خدمات مصرفی (نرخ تورم) طی 9 سال اخیر از سال ۱۳۹۵ تا مهر ماه ۱۴۰۴ بررسی شده است که روند آن به شرح زیر است:
- سال ۱۳۹۵ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۶.۹ درصد
- سال ۱۳۹۶ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۸.۲ درصد
- سال ۱۳۹۷ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۲۶.۹ درصد
- سال ۱۳۹۸ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۴.۸ درصد
- سال ۱۳۹۹ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۶.۴ درصد
- سال ۱۴۰۰ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۴۰.۲ درصد
- سال ۱۴۰۱ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۴۵.۸ درصد
- سال ۱۴۰۲ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۴۰.۷ درصد
- سال ۱۴۰۳ نرخ تورم خوراکیها، آشامیدنیها، دخانیات، کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۲.۵ درصد
همچنین میانگین تورم در کشور طی این سالها حدود ۳۰ درصد بوده است.
گفتنی است؛ براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ، نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیر خوراکی و خدمات در مهرماه ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۶ درصد، آبان ۳۳.۱ درصد، آذر ماه ۳۲.۵ درصد، دیماه ۳۲ درصد، بهمنماه ۳۲ درصد و اسفند ۱۴۰۳، ۳۲.۵ درصد بوده است.
در مقایسه نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدمات مهرماه ۱۴۰۳، برابر با ۳۳.۶ درصد و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۳۸.۹ درصد میتوان نتیجه گرفت که میزان نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سال جاری۵.۳ درصد بیشتر شده است.