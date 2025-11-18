پخش زنده
همایش طرح ملی پایش و آگاهی رسانی سرطانهای قابل غربالگری در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی گفت: این همایش با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان با هدف معرفی و آگاهی رسانی مراحل خودآزمایی ویژه بانوان، ارائه خدمات یکپارچه از آموزش و خودمراقبتی تا تشخیص زودهنگام، درمان و مراقبتهای حمایتی و تسکینی در اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
رضا آذریان افزود: در قالب این طرح تمامی مراحل از آموزش، تشخیص زودهنگام و غربالگری تا درمان تخصصی و مراقبتهای تسکینی بهصورت هماهنگ انجام میشود.
وی با اشاره به ابتلای سالانه بیش از ۴۰۰۰ نفر به سرطان در خراسان رضوی به سرطان تصریح کرد: سلسله نشستهای همایش ملی پایش و آگاهی رسانی سرطانهای قابل غربالگری است و بعد از مرحله آگاهی سازی مراحل آزمایشات عملی بانوان از اول آذر ماه در مراکز درمانی در نظر گرفته شده انجام خواهد شد.