در یک واحد تولیدی در خرمشهر، شماری از افراد روشن دل با مشارکت در خط تولید دستمال کاغذی، با بکارگیری توانمندی‌های خود کسب درآمد می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در یک واحد تولیدی، گروهی از افراد نابینا با مشارکت در خط تولید دستمال کاغذی، توانمندی‌های خود را در حوزه اشتغال عملی به نمایش گذاشته‌اند.

در این کارگاه، مراحل مختلف از برش و بسته‌بندی تا کنترل کیفیت را کارکنان روشن دل اجرا می کنند، فرایندی که با آموزش‌های تخصصی و تجهیزات سازگار با نیاز‌های آنان ممکن شده است.

مسئولان این مجموعه می‌گویند: اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت، هدف اصلی این طرح است و تاکنون توانسته فرصت‌های کاری موثری برای آنها ایجاد کند.

کارکنان روشن دل تأکید می‌کنند: با وجود محدودیت‌های بینایی، می‌توانند مانند سایر افراد در بخش صنعتی فعالیت کنند و کیفیت تولید را تضمین کنند.

متوسط تولید در این کارگاه صنعتی بسته بندی روزانه ۳۰۰ دستمال کاغذی است.

مواد اولیه و ورق‌های تولید دستمال‌ها در این کارگاه با ۶ نفر نیرو، از ساوه تامین می شود و از دو سال پیش کار را شروع کردند.