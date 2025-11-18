پخش زنده
امروز: -
مرکز مبادله ایران در حالی تمامسکه را ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشفروش کرد که بازار آزاد بهای آن را بالای ۱۱۵ میلیون میفروشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ششمین مرحله پیشفروش سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص در مجموع ۳۴ هزار و ۴۳ قطعه سکه به پایان رسید. بر اساس اعلام رسمی مرکز مبادله، در این مرحله ۱۲ هزار و ۱۳۹ قطعه تمام سکه بهار آزادی (طرح امامی) با میانگین قیمت ۱۰۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و ۲۱ هزار و ۹۰۴ قطعه ربع سکه بهار آزادی با میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۲ هزار تومان به متقاضیان تخصیص یافت.
تحویل فیزیکی سکهها از ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز خواهد شد. این در حالی است که بر اساس نرخهای اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران در روز جاری (۲۸ آبان ۱۴۰۴)، تمام سکه طرح جدید در بازار آزاد ۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت پیشفروش تمام سکه حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربعسکه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، میتواند انگیزه تقاضا در مراحل بعدی پیشفروش را تقویت کند، اما در عین حال نقش نرخ بهره و هزینه خواب سرمایه تا زمان تحویل (بهمن ۱۴۰۴) بر بازدهی نهایی متقاضیان را نیز نباید نادیده گرفت.
مطابق اطلاعیه مرکز مبادله، سکههای پیشفروش از ضرب سال ۱۴۰۳ خواهند بود و هر متقاضی میتوانست در ترکیب حداکثر ۳ تمام سکه و ۷ ربع سکه (تا سقف ۱۰ قطعه) ثبت سفارش کند.
بر اساس مقررات، در زمان تحویل، متقاضی موظف است بهازای هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند. در صورت تأخیر بیش از ۷ روز کاری از موعد تحویل، هزینه ۵۰ هزار تومان روزانه بابت انبارداری نیز دریافت خواهد شد. در صورت مراجعه نکردن تا ۲۱ روز کاری پس از سررسید، معامله منفسخ و وجه متقاضی پس از کسر کارمزد و هزینههای عملیاتی به کیف پول الکترونیکی وی بازگردانده میشود.
به گفته تحلیلگران، پیشفروش سکه در چارچوب بازار متشکل مرکز مبادله بهنوعی ابزار سیاستی برای کنترل تقاضای نقدی و کاهش اثر هیجانی بازار ارز محسوب میشود.