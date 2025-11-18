پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی با تشریح رویکردهای جدید وزارتخانه در حوزههای مدیریتی، زیرساختی و منابع انسانی، تاکید کرد: برنامه تحول این وزارتخانه بر سه محور «ارتقای زیرساختهای اداری»، «بهبود وضعیت سرمایه انسانی» و «افزایش بهرهوری ساختارها» استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در نشست با مدیران و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، با اشاره به نقش محوری این استان در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت بازآفرینی ساختارهای اداری و تقویت توان اجرایی وزارتخانه در سطح کشور تاکید کرد.
وی سپس با اشاره به وضعیت زیرساختهای اداری در کشور، آن را یکی از چالشهای مهم وزارتخانه دانست و اظهار کرد: در برخی شهرستانها ادارات میراثفرهنگی هنوز فاقد ساختمان مستقل هستند و فعالیت کارشناسان در فضاهای موقت انجام میشود. این وضعیت با مأموریتهای امروز سازمان همخوانی ندارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
او تاکید کرد: نوسازی و توسعه فضاهای اداری بخشی از برنامه جامع تحول وزارتخانه است. این موضوع در بالاترین سطح برنامهریزی وزارتخانه دنبال میشود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای کیفیت خدمات سازمانی، ساماندهی وضعیت استخدامی و نظام پرداخت را یکی از اهداف کلیدی وزارتخانه عنوان کرد: سرمایه انسانی قلب تپنده وزارتخانه است و برای دستیابی به ساختار کارآمد، باید نظام پرداخت، وضعیت استخدامی و فرآیندهای سازمانی با رویکرد عدالتمحور بازآرایی شود.
او افزود: کاهش فاصله میان ستاد و استانها در نظام پرداخت و ایجاد شرایط پایدار برای کارکنان، از اولویتهای وزارتخانه است و تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای قانونی برای تحقق این هدف بهره ببریم.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت گیلان در نقشه گردشگری کشور اظهار کرد: تنوع فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و تعدد آثار تاریخی، گیلان را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری کشور تبدیل کرده و زیرساختهای مدیریتی استان باید متناسب با این جایگاه تقویت شود.
او با اشاره به روند جدید رقابت منطقهای در حوزه گردشگری افزود: در یکسال گذشته تعاملات بینالمللی در حوزه گردشگری تقویت شده و استانها باید سهم خود را در این مسیر بهصورت برنامهمحور مشخص کنند.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ظرفیت استانهای ساحلی در توسعه گردشگری دریامحور گفت: گیلان و استانهای حاشیه خزر میتوانند نقش ویژهای در توسعه گردشگری دریامحور ایفا کنند و انتظار ما ارائه طرحهای عملیاتی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی این استانهاست.
صالحیامیری اصلاح نظام آماری گردشگری را یکی از پیشنیازهای مدیریت نوین این حوزه دانست و افزود: آمارهای گردشگری باید دقیق، استاندارد و قابل اتکا باشد. استفاده از روشهای نوین جمعآوری داده و بازنگری در تعریف شاخصهای آماری ضروری است.
او بر لزوم سرعتدهی به طرحهای در دست اجرا تاکید کرد و گفت: طرحها زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که پیگیری میدانی و رفع موانع اجرایی در دستور کار مدیریت استانی قرار گیرد. صرف مکاتبات نمیتواند روند کار را تسریع کند.
وزیر میراثفرهنگی سه محور اصلی برنامه تحول وزارتخانه را تشریح کرد و افزود: ارتقای زیرساختهای اداری، بهبود وضعیت منابع انسانی و افزایش بهرهوری ساختارها، مبنای حرکت آینده وزارتخانه خواهد بود.