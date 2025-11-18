عوامل برنامه «فراسوی نگاه» با حضور در بخش ارتباط مردمی (۱۶۲) صدا و سیمای مرکز یزد، با شهروندانی که با این بخش تماس گرفته بودند، گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدجواد علمدار تهیه‌کننده برنامه فراسوی نگاه گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، این برنامه هر هفته از رادیو یزد پخش می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی ما در این برنامه معرفی توانمندی‌های افراد نابینا و کم‌بینا و افزایش شناخت جامعه نسبت به این قشر است تا بتوانیم به جامعه‌ای برسیم که افراد نابینا و بینا در کنار هم زندگی راحت‌تری داشته باشند.

علمدار با اشاره به ترکیب عوامل برنامه خاطرنشان کرد: تمام مراحل تولید این برنامه، از نگارش متن تا اجرا و تدوین، توسط گروهی از جوانان نابینا و کم‌بینا انجام می‌شود. پیش‌تر این برنامه در مدت ۲۵ دقیقه پخش می‌شد و اکنون در قالبی ۲۰ دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود.