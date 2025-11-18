به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر توزیع برق ملایر گفت: تاکنون ۳۵۹ مگاوات پروانه ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرستان ملایر صادر شده است.

رضا شیردره افزود: ۱۷ عدد نیروگاه ۳ مگاواتی با ظرفیت ۵۱ مگاوات مربوط به وزارت نیرو، ۱۵۲ مورد محدود به ظرفیت در انشعاب ثبت نام شده که از این تعداد ۷ مورد با ظرفیت ۱۸۰ کیلووات به بهره‌برداری رسیده و بقیه هم در دست اقدام است.

او تأکید کرد: در حوزه ادارات شهرستان ملایر هم ۷۵ کیلووات به بهره‌برداری رسیده که شامل دانشگاه ملایر، بانک ملی مرکزی، شهرداری زنگنه و اداره گاز است.

شهرستان ملایر در ساخت و صدور پروانه نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست استان را دارد.