به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان آمار ترکیه که مربوط می‌شود به سه ماهۀ سوم سال جاری میلادی نرخ بیکاری در این کشور در این دوره ۸.۵ درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل بدون تغییر باقی مانده است.

بر این اساس، تعداد بیکاران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماهه قبل از آن ۲۶ هزار نفر کاهش یافته و به ۳ میلیون و یکصد هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری برای مردان ۷.۰ درصد و برای زنان ۱۱.۲ درصد اعلام شده است.

طبق همین داده‌ها تعداد افراد شاغل در مقایسه با سه ماهه دوم سال با ۶۵ هزار نفر افزایش به ۳۲ میلیون و ۵۵۸ هزار نفر رسیده است. این میزان نیز برای مردان ۶۶.۲ درصد و برای زنان ۳۲.۱ درصد است.

نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در مقایسه با سه ماهه قبل با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۵.۳ درصد رسیده است.

آمار اشتغال فصلی نیز در سه ماهۀ سوم سال جاری میلادی به نسبت سه ماهۀ دوم همین سال ۱۳ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۰ هزار نفر در بخش ساخت‌وساز و ۱۵۹ هزار نفر در بخش خدمات افزایش و از سوی دیگر ۱۴۷ هزار نفر در بخش صنعت کاهش داشته است.

همین آمار و ارقام حاکی از آن است که میانگین ساعات کاری هفتگی شاغلین در دوره مرجع، با در نظر گرفتن اثرات فصلی و تقویمی، در مقایسه با سه ماهه قبل با ۰.۴ ساعت افزایش به ۴۲.۵ ساعت رسیده است.