به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سیدامیر حسین موسوی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، حین کنترل عبور و مرور خودرو‌ها، به یک دستگاه پژو ۲۰۷ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر به این خودرو دستور توقف دادند.

سرهنگ موسوی با اشاره به متواری شدن خودرو، افزود: پس از تعقیب و مراقبت، در نهایت پلیس با شلیک گلوله به سمت لاستیک خودرو، آن را متوقف کرد.

وی با اشاره به کشف محموله ۵ کیلوگرمی شیشه در این خودرو افزود: این راننده قصد داشت مواد مخدر را برای فروش از استان‌های شمالی به شهرستان شاهرود منتقل کند.

در این عملیات ۲ نفر دستگیر شدند.