کتاب همسفر آتش و برف به روایتگری فرحناز رسولی، همسر شهید سعید قهاری، با دریافت تقریض رهبر معظم انقلاب، در مراسمی ویژه در استان همدان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اثر، روایتگر زندگی شهید قهاری و لحظات سخت و پرشور زندگی خانوادگی اوست.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در این مراسم گفت: ضروری است در جامعه از زنان مقاوم یاد شود تا به عنوان الگویی برای نسل جوان باشند.

فرحناز رسولی همسر شهید هم گفت: هر صفحه تلاشی است برای ثبت حقیقت مسیر همسرم و بازگو کردن روز‌هایی که عشق و ایمان ما را در سخت‌ترین لحظات همراهی کرد.

مراسم رونمایی با حضور مسئولان، نویسندگان و علاقمندان برگزار شد.