اعزام کاروانهای عمره گزار دانشگاهی خراسان رضوی به سرزمین وحی، از امروز ۲۷ آبان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین بدرقه نخستین کاروانهای دانشگاهی به سرزمین وحی امروز، ۲۷ آبانماه در ترمینال خارجی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان گفت: نخستین کاروان عمره دانشجویی خراسان رضوی امروز از مشهد به سرزمین وحی اعزام شدند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی ایمانی مقدم با اشاره به اعزام ۸ هزار نفر از دانشجویان و استادان در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، افزود: از خراسان رضوی بیش از ۶۵۰ دانشجو، استاد و دانشجویان متاهل در قالب ۵ کاروان به سرزمین وحی اعزام میشوند و آخرین اعزام ۲۷ آذرماه خواهد بود و هفتم دیماه به وطن بازخواهند گشت.
وی ادامه داد: اعزامها در گروه اول شامل بانوان مجرد است، سپس گروه دوم شامل استادان و متأهلین و در گروه سوم دانشجویان پسر اعزام خواهند شد
در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان ۱۲۲ هزار نفر برای عمره دانشگاهیان ثبتنامکردند که از این تعداد ۸ هزار نفر به سرزمین وحی اعزام میشوند. سفر عمره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.