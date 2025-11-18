پخش زنده
رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان گفت:۸۰ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسین عباسی در نشست خبری افزود: از ۵ هزار و۶۹۰ پرونده ورودی، ۲ هزار و ۲۵۷ پرونده معادل۴۰ درصد آن به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف این شهرستان رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده و دادگاه صلح پارسیان نیز از نخستین دادگاههای صلح راهاندازیشده در هرمزگان است.
رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان گفت: رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال و پروندههایی همچون حوادث رانندگی، نفقه، حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه و تغییر نام در صلاحیت شورا است.
عباسی افزود: برخی دعاوی بزرگ حقوقی تا سقف۱۰ تا۱۰۰ میلیارد تومان نیز در این شهرستان با صلح و سازش به نتیجه رسیده است.