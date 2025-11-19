بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر روحالله ناظری با تأکید بر لزوم نگهداری اصولی داروها در منزل، بیان کرد: شهروندان میبایست با رعایت شرایط صحیح نگهداری از سلامت، کیفیت و اثربخشی داروهای مصرفی خود اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: برخی داروها نیاز به نگهداری در دمای یخچال (بین ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد) دارند که مناسبترین محل برای این کار، طبقات پایین یخچال است. قرار دادن این نوع داروها در فریزر بههیچعنوان مجاز نیست، چرا که یخزدگی میتواند اثربخشی دارو را از بین ببرد.
دکتر ناظری ادامه داد: گروهی دیگر از داروها در دمای اتاق (زیر ۲۵ درجه سانتیگراد) قابل نگهداری هستند، اما باید از قرار گرفتن در معرض گرمای مستقیم یا رطوبت شدید محافظت شوند. برای پیشگیری از اشتباه در مصرف نیز لازم است دارو در بستهبندی اصلی خود نگهداری شود.
وی اظهار کرد: طبق مقررات ویژه مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی، داروخانهها اجازه پذیرش یا تعویض داروی بازگردانده شده از سوی مردم را ندارند.
مسئول واحد نظارت بر امور داروخانههای معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: این تصمیم بهمنظور تضمین سلامت مصرفکننده اتخاذ شده است.
وی گفت: پیش از مصرف هر دارو باید تاریخ انقضای آن بررسی شود. درصورتیکه دارو تغییراتی در رنگ، بو یا ظاهر داشته باشد، حتی اگر هنوز تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد، نباید مصرف شود، همچنین داروهایی مانند قرصها یا کپسولهایی که به هم چسبیدهاند یا دچار تغییر شکل شدهاند، باید دور ریخته شوند.
دکتر ناظری یادآور شد: دارویی که پزشک برای بیمار خاصی تجویز کرده، ممکن است برای فرد دیگر عوارض خطرناکی به همراه داشته باشد. ازاینرو، توصیه یا تجویز دارو به دیگران، حتی از روی حسن نیت، کاری نادرست و پرخطر است.
مسئول واحد نظارت بر امور داروخانههای معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره روش مصرف، عوارض احتمالی، موجودی دارو یا نحوه نگهداری آن میتوان با شماره تلفن ۱۹۰ تماس گرفت و از راهنمایی کارشناسان استفاده کرد.