نگهداری صحیح از دارو‌ها ضامن سلامتی مردم

مسئول واحد نظارت بر امور داروخانه‌های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اهمیت نگهداری از داروها، گفت: نگهداری صحیح و اصولی از دارو‌ها ضامن سلامتی مردم است.