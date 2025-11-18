به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در حال ساخت در برخی از محلات شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: در این رابطه مأموران کلانتری ۱۲ با جمع آوری سرنخ‌های موجود و انجام اقدامات میدانی عامل این سرقت‌ها را شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی افزود: در این خصوص متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.